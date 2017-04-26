Ersun Yanal Fellaini'yi istiyor

50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kurulacak kadro için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
FELLAİNİ TRANSFER LİSTESİNDE
Orta sahada çok yönlü bir isme ihtiyaç duyan teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini transfer listesine dahil edildi.
Gelecek yıl şampiyonluk hedefi doğrultusunda yıldız transferler yapmayı planlayan Mourinho'nun da Fellaini transferine sıcak baktığı ifade edildi.
Trabzonspor için Fellaini'yi kiralamak da seçenekler arasında yer alıyor.