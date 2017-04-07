Ersun Yanal Gökhan Töre'yi istiyor

Devre arasında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'dan müthiş bir katkı alan, Tolgay Arslan'ın transferi için de uzun süredir görüşmelerde bulunan Trabzonspor şimdi de Gökhan Töre için harekete geçti.

ERSUN YANAL ISRARCI

Sezon başında Beşiktaş'tan West Ham'a kiralanan fakat yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'un kısa süre içinde Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı da gelen bilgiler arasında. Bordo-Mavililer'in Gökhan Töre için kiralama teklifi yapması bekleniyor. Milli futbolcunun göstereceği tavır, transferde belirleyici olacak.

OLCAY ŞAHAN DEVREDE

Devre arasında geldiği Trabzonspor'a müthiş bir enerji katan Olcay'ın, geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadığı Gökhan'ı arayarak, "Trabzon'a gel kardeşim. Birlikte Trabzonspor'u şampiyon yapalım. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz havanın aynısı şu an Trabzon'da var. Harika bir ortam var. Süper projeler var... Sen de bizimle olursan, şampiyonluk hedefimize ulaşmamız daha rahat olur" dediği öğrenildi.

"BU İŞLER KISMET"

Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan Töre'nin, sık sık görüştüğü Olcay'a bu konu hakkında "Sizi çok yakından takip ediyor ve fırsat buldukça maçlarınızı izliyorum... Müthiş bir çıkış yakaladınız. Ben de Beşiktaş'ta yakaladığımız havayı Trabzon'da görüyorum. Senin de katkın ortada... Ama biliyorsun, devam eden bir sözleşmem var. Bu işler kısmet işi. Şimdiden bir şey söyleyemem" yanıtını verdiği ifade edildi.