Ersun Yanal: Hedef büyütmek bize zarar verir

Ligde ikinci yarı fırtına gibi esen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'dan uyarı var.

Yanal, camianın alınan sonuçları baz göstererek, kısa vadede hedef yükseltmesinin, takım üzerinde baskı yarattığını söyledi.

TAKIM ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUR

Tecrübeli teknik adam, hedeflerin her geçen hafta daha da yükseltilmesine tepki göstererek, "Takım üzerinde bir baskı ortamı oluşturulmasını istemiyorum. Şu an tek bir hedefimiz var, o da önümüzdeki ilk maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

Futbolcularını da bu konuda uyaran Ersun Yanal, "Başkalarının ne dediğine asla kulak asmayın. Hedefimiz her zaman söylediğim gibi maçlara tek tek odaklanmak. Her rakip bir diğerinden çok farklı ve bu yolda sağlam adımlarla yürümek zorundayız" dedi.

Yanal'ın, Başkan Muharrem Usta ile de görüşerek, hedeflerin sürekli dillendirilmemesi gerektiğini söyleyeceği bildirildi. Ersun Yanal'ın Başkan Usta'ya transferle ilgili de uyarılarda bulunacağı öğrenilirken, başarılı teknik adamın medyada şöhretli futbolcuların Trabzonspor'la ilişkilendirilmesi ve bu konularda menajerlerin görüş bildirmesinden rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Yanal'ın ayrıca, Beşiktaş maçının ön plana çıkartılması ve biletlerin şimdiden satışa sunumasını da doğru bulmadığı belirtildi.