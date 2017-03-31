Ersun Yanal istedi Trabzon Ganso'yu bitiriyor

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da yeniden Ganso sesleri yükseliyor.

Skoru değiştirebilecek bir orta alan oyuncusu eksikliği hisseden teknik direktör Ersun Yanal devre arasında yapılan teklifi kabul etmeyen Brezilyalı yıldız için yönetime yeniden istekte bulundu.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Ocak ayında Trabzonspor yönetimiyle masaya oturan fakat "Kariyerime Sevilla'da devam etmek istiyorum." yanıtını veren 27 yaşındaki futbolcunun yapılacak yeni teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

Sevilla'da bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan Ganso'nun artık takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyor. İspanyol basını da Sambacı'nın oyun stilinin La Liga'ya uygun olmadığını belirtiyor.

Santos'tan çok büyük umutlarla Sevilla'ya transfer olan Ganso bir türlü beklentileri karşılayamadı. Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkabilen Brezilyalı 10 numara, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Ganso, Santos'ta oynarken Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.