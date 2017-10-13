Ersun Yanal orta sahayı değiştiriyor

Savunmanın önünde forma giyen Juraj Kucka, Ogenye Onazi ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması Ersun Yanal'ı alternatif arayışına itti.

Kalede Onur'la başlayacak Yanal, savunmayı Pereira, Uğur, Durica ve Hubocan dörtlüsünden oluşturacak. Sakatlıklardan dolayı savunmanın önünde oynayabilecek oyuncusu sayısı azalan bordo mavililerde, Al Sadd karşılaşmasında olduğu gibi Jose Sosa ve Matus Bero ikilisinin oynaması bekleniyor.

Bu pozisyonda genç oyuncu Batuhan Artarslan da bir diğer alternatif olarak dikkat çekiyor. Hücum bölgesinde forvet arkasında yeniden Yusuf Yazıcı'yı kullanmayı planlayan Ersun Yanal, kanatlarda ise Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür'e forma verecek.

Hücum bölgesinde Fabian Castillo'da Al Sadd karşılaşmasındaki performansıyl 11'i zorlayan bir diğer isim konumunda. Bordo mavililerin Pazar günü golcüsü ise Burak Yılmaz olacak.

Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışan tecrübeli golcü Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor mücadelesinde gol noktasında takımının en büyük kozu olarak görev üstlenecek.