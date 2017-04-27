Ersun Yanal yönetimden Soldado'yu istedi

Trabzonspor'da gizlice devam eden transfer çalışmaları kapsamında teknik direktör Ersun Yanal, istediği oyuncuları yönetimle paylaşmaya devam ediyor.

VİLLAREAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Ersun Yanal, son olarak Villarreal'den Roberto Soldado'nun transferini istedi. Bu sezon Villarreal'de sadece 7 maçta forma giyebilen İspanyol yıldızın yeterince oynayamadığı için mutsuz olduğu belirtildi.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Valencia ve Tottenham gibi önemli kulüplerde forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun takıma çok önemli katkılar yapacağını savunan Yanal'ın, bu transfer için ısrarcı olacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'nun üzerinde olan Soldado'nun bitiriciliği ve takım oyunu içerisinde aldığı sorumluluk nedeniyle Yanal tarafından "Alınması faydalı olur" diyerek istendiği belirtildi. Yönetimin bu transfer için bütçe ayarlama noktasında girişimleri sürüyor.

30 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Villarreal ile bu sezon sakatlıkları nedeniyle ancak 7 maça çıkabilen Soldado, 2 gol ve 1 asistle oynadı. 1,80 cm boyundaki forvet, geçtiğimiz yaz 16 milyon Euro'ya transfer oldu.

İki ayağını da çok iyi kullanan oyuncu, Tottenham'a da 2013-2014 sezonu öncesi 30 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer olmuştu. Golcü isim, kariyerinde çıktığı 399 maçta 163 gol atarken, 2 kırmızı kart gördü.