Ersun Yanal Zoran Tosic'i istiyor

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına erkenden start veren Trabzonspor, önceki gün sürpriz bir şekilde Rusya çıkarması yaptı.

YANAL TOSİC'E ONAY VERDİ

Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal, Spartak Moskova-CSKA Moskova mücadelesini statta birlikte izlerken, hedefteki oyuncu Zoran Tosic'ti.

Bir süredir takip ettiği Sırp kanat oyuncusna karşılaşma sonrasında tam not veren Yanal'ın, "Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Talibi çok olur. Elimizi çabuk tutalım. Trabzonspor'a kesinlikle katkı sağlar." dediği öğrenildi.

CSKA'nın 2-1 kaybettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren Tosic, 2009'da 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuş ancak İngiliz devinde tutunamamıştı.

SERDAR TAŞÇI BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM

Orta sahanın her iki kanadında görev yapabilen başarılı futbolcu, Sırbistan Milli Takımı'nda tam 76 maçta forma giydi.

30 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Trabzonspor'un transferinde büyük mesafe katettiği Serdar Taşçı da, Rusya'daki derbide 90 dakika sahadaydı. Başarılı stoper ve menajerliğini yapan babasıyla, karşılaşma bitiminde Başkan Usta'nın özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.