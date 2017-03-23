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Ersun Yanal'a 5 yıllık teklif

2017 yılında müthiş çıkış yakalayan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal'a 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

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Trabzonspor'dan Ersun Yanal'a dev kontrat teklifi. Sözleşmesi sona eren genç oyuncularla bir bir mukavele yenileyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal'la da uzun vadeli bir anlaşma için çalışma yapıyor.

ERSUN YANAL TRABZON'A YERLEŞTİ

2 yıllık sözleşmesi bulunan Yanal'la ilgili fikrini Usta yönetimle paylaştı. Tecrübeli teknik adamla da temasa geçildi.

Ersun Yanal'ın da Trabzon'da uzun yıllar kalmaya ve çalışmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Yanal, kötü sonuçlara rağmen arkasında duran Başkan Usta'ya vefasını göstermek istiyor. Tecrübeli hoca, Trabzon'dan ev alarak kalıcı olduğunu göstermişti.

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