Ersun Yanal'dan istifa sinyali

Trabzonspor evinde Akhisarspor'a 6-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı.

Akhisarspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"YARIN YÖNETİMLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren tecrübeli teknik direktör "Saha içindeki bu dağınıklılığın ve takım olma olgusunun yarattığı sonuç ortada. Bunu düzeltmek gerek, düzelmesi gerekiyor. Birbirimize olan güvenimizde ve çalışmadaki iletişimimizde yönetimle en ufak sorun yok. Yönetimle bu durumu acilen masaya yatırmamız gerektiğini konuştuk, bu yarın olur. Trabzonspor için en doğru karar alınır. Bu 33 senede 43-44 tane hoca değiştirmiş Trabzonspor. Hemen sonuç alınmak isteniyor." dedi.