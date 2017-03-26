Ersun Yanal'dan N'Doye'a: Aslansın

Ligde son 9 maçında 7 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzon'da moraller adeta zirve yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal , Galatasaray maçı sonrası N'Doye için "Adam gibi adam" açıklaması yapmış ve golcü futbolcu da karşılığında "Asıl adam gibi adam Ersun Hoca'dır" cevabını vermişti.

ASLANSIN N'DOYE

Yanal, son olarak N'Doye'a idmanda "Aslansın" şeklinde seslendi. Senegalli yıldız, hocası Ersun Yanal'ın kullandığı "Aslansın" kelimesinin kendisine tercüme edilmesinin ardından etrafına gülücükler dağıttı.

N'Doye, 3-1 kazandıkları Akhisar maçında iki gol, 2-0 galip geldikleri Galatasaray karşılaşmasında da bir gol atmıştı.