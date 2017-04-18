Ersun Yanal'ın hedefi 65 puan

Süper Lig'de son haftalar yaklaşırken, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon başı hedefiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

SEZON BAŞINDA YAZMIŞ

Yanal sezon başında scout ekibiyle yaptığı toplantıda duvardaki yazı tahtasına, sezon sonu için hesaplanan puanı 65 olarak yazdı.

Ligin ilk yarısında yaşanan çöküş nedeniyle bu hedefin oldukça uzağında kalınmasına rağmen, ikinci yarıda toparlanan bordo mavililer, sezon planlamasında 34 haftalık maraton için 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi öngörüsünde bulunmuştu

27 hafta sonunda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alıp 44 puana ulaşan Trabzonspor'un sezonu 65 puanla bitirmesi için kalan 7 maçını kazanması şart...