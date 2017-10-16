Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Fatih Terim

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Son dönemde tartışılan Ersun Yanal, 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyeti sonrası bordo-mavili ekipten gönderildi. Yerine geçecek isimlerin başında ise Fatih Terim geliyor.

İLK HEDEF FATİH TERİM

beİNSports'un haberine göre Ersun Yanal'la yollarını ayıran Trabzonspor, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim'le görüşecek. Görevinden ayrıldıktan sonra başta İran'ın İstiklal Kulübü'nden teklif alan Terim, henüz bir takımla anlaşmış değil. Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü ile başlayan Terim, Türkiye'de Göztepe ve Galatasaray dışında başka bir takım çalıştırmadı.

Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifine ne cevap vereceği ise merak konusu.

DİĞER ADAYLAR

Trabzonspor'un hoca adayları içinde Antalyaspor'la yolları ayrılan Rıza Çalımbay da bulunuyor. Çalımbay, geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'dan gönderilmişti.





Bir diğer isim ise Robert Prosinecki. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat Prosinecki de adaylar arasında yer alıyor. 48 yaşındaki teknik direktör daha önce Kayserispor'la Türkiye'de görev yapmıştı.





Trabzonspor'un gündemindeki son teknik direktör adayı Belçikalı Michel Preud'homme. Deneyimli çalıştırıcı daha önce Standard Liege, Gent, Twente, Al-Shabab ve Club Brugge gibi ekipleri çalıştırmıştı. Preud'homme'lu Club Brugge, Beşiktaş'ı 3 sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nden elemeyi başarmıştı.

