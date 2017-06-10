Ertuğrul Çamlıbel yeteneğiyle büyülüyor - İZLE

Oynadığı futbolla gelecek vaadeden genç yeteneklerden biri de İstanbul U16 ligi ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Ertuğrul Çamlıbel.

KULÜPLERİN TAKİBİNDE

Hayali Türk futboluna iz bırakmak olan Ertuğrul, her geçen yıl kendini geliştirmek için daha çok çaba sarf ediyor. Genç yetenek futbol zekası ve hünerleriyle üst liglerdeki takımların takibine şimdiden girmiş durumda.

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BEKLENTİLERİ İLERİ TAŞIMAK İSTİYOR

U16 liginde takım arkadaşları ve futbol dünyasının diğer yıldızları gibi çalışarak bu noktaya geldiğini vurgulayan Ertuğtul, “Bence bazı şeyler hayatta saygıyı hak ediyordur. Sağ olsun bizi destekleyen taraftarımızdan çok büyük saygı görüyorum ve dua alıyorum. Onların hem kariyerim hem de takımımın açısında benden beklentilerini daha ileriye taşımaya çalışıyorum” diye konuştu.