Ertuğrul Sağlam annesini kaybetti

1 Rakibinin formasından çeken futbolcu 10 metre kaydı Tromso ile Sandefjord takımları arasında oynanan maçta, kontra atağı kesmeye çalışan Pau Morer'in yaptığı faul izleyenleri güldürdü.

2 Belhanda, Gomis ve Valbuena'nın en şık golleri - İZLE F.Bahçe'nin Lyon'dan transfer ettiği Valbuena ve G.Saray'ın anlaşmaya vardığı Gomis ile Belhanda'nın en şık gollerini sizler için derledik.

3 Tolga Zengin: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu, siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

4 Nice Başkanı: Ben Arfa seneye Türkiye'de oynayacak Nantes Başkanı Waldemar Kita, Hatem Ben Arfa ile ilgilendiklerini ancak oyuncunun futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceğini söyledi.

5 Messi şimdi de evrakta sahtecilik yapmakla suçlanıyor Messi'nin sahibi olduğu Leo Messi Vakfı'nın, milyonlarca euroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptığı iddia edildi.

6 Galatasaray'da Sneijder'in son durumu Cenk Ergün'le bir görüşme gerçekleştirecek olan menajer Guido Albers, Sneijder'i kadroda düşünüp düşünmediklerini soracak.

7 Rakibine tokat atan Burak kırmızı kart gördü - İZLE Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, Jiangsu ile oynadıkları maçta rakibine tokat atınca oyundan atıldı.

8 Hakan Çalhanoğlu Milan'a transfer oluyor Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, Milan'ın milli futbolcumuzu istediğini söyledi.

9 West Ham United Ndiaye'yi transfer ediyor Osmanlıspor'un 330 bin euroya transfer ettiği Ndiaye'nin, 10 milyon euroya Bilic'in çalıştırdığı West Ham'a transfer olacağı öğrenildi.