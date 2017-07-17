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Ertuğrul Sağlam F.Bahçe'den iki transfer yapacak

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Aatif ve Stoch'un transfer edilmesini istedi.

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Ertuğrul Sağlam F.Bahçe'den iki transfer yapacak

Birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimler üzerinde duran Doğu ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti.

TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Malatyaspor'un Aatif ve Stoch için sarı-lacivertlilere teklif götürdüğü öğrenildi. Bu iki isimden en az birini kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılıların tüm şartları zorladığı belirtildi.

OYUNCULAR KABUL EDERSE YÖNETİM GÖNDERECEK

Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği iki futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda yönetimin oyuncuları göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

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