Ertuğrul Sağlam F.Bahçe'den iki transfer yapacak

Birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transferde hız kesmiyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istediği isimler üzerinde duran Doğu ekibi, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti.

TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Malatyaspor'un Aatif ve Stoch için sarı-lacivertlilere teklif götürdüğü öğrenildi. Bu iki isimden en az birini kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılıların tüm şartları zorladığı belirtildi.

OYUNCULAR KABUL EDERSE YÖNETİM GÖNDERECEK

Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği iki futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda yönetimin oyuncuları göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.