Ertuğrul Sağlam: Herkes bizi sevecek

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Malatya ekibinin teknik direktörü Sağlam, AA muhabirine açıklamada bulundu.

HERKESİN SEMPATİSİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ

Türkiye'de başarıya endeksli bir futbol kültürünün olduğunu vurgulayan Sağlam, kendilerinin gençleri ön plana çıkarıp, güzel futbol oynamayı hedeflediklerini aktardı.

Futbolun güzelliklerini hatırlatacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Her şeyden önce bu işin düzgün yapılabildiğini ve düzgün yapılırken de başarılı olunabileceğini göstermek istiyoruz. Birbirimize saygıyı üst seviyede göstermeye, fair play'in tüm inceliklerini sahada uygulamaya çalışacağız. Futbolun farklı güzelliklerinin olduğunu izleyicilere hatırlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Sağlam, örnek bir takım olurken seyircinin de buna uyması gerektiğine değinerek, "Futbol bir bütün. Biz seyircimizle futbolun güzelliklerini ortaya koymalıyız. Herkesin sempati duyduğu bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.