Erzincanspor Elazığspor'u mağlup etti

Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor, Elazığspor'u 3-2 mağlup etti.

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Erzincanspor Elazığspor'u mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor, Elazığspor'u 3-2 yendi.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Stat: Erzincan 13 Şubat

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Salih Mazlum

Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca, Ahmet Kaan Ergün, Zeynel Alkan (Dk. 76 Barış Şaffak), Atilla Aybars Garhan (Dk. 90 Enes Yılmaz), Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt (Dk. 63 Volkan Özcan), Yasin Dülger, Safa Yıldırım, Ömer Serbest, Oğuz Küçük

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız (Dk. 87 Mehmet Zeki Tunç), Onur Güney, Ömer Yıldız, Yunus Gül, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Hakan Esa (Dk. 90 Enes Batın Kaplan), Çağrı Ortakaya, Muhammed Akyıldız, Ömer Kara (Dk. 85 Onur Alsu)

Goller: Dk. 2 ve 82 Atilla Aybars Garhan, Dk. 38 Zeynel Alkan (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 28 Safa Yıldırım (Kendi kalesine), Dk. 48 Ömer Yıldız (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhammed Akyıldız, Dk. 59 Yunus Gül, Dk. 83 Mehmet Yiğit (Elazığspor), Dk. 33 Sefa Küpeli, Dk. 83 Volkan Özcan (Anagold 24 Erzincanspor)

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