Erzincanspor Elazığspor'u mağlup etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, "F.Bahçeli, Beşiktaşlı eski futbolcular teknik direktör oluyorlar. Bizim lobimiz yok" dedi.

Dursun Özbek, Ünal Aysal için; "Para kokusunu alınca ortaya çıktı" dedi. Aysal'dan cevap gecikmedi; "Ne para kokusu borç attı".

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçer futbolcusunun sözlemesi 6 ay sonra bitecek.

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı son lig maçında son gol Fenerlilerden gelirken bu stattaki ilk golü de F.Bahçe attı.

Avni Aker'de ilk gol ve son gol Fenerbahçe'den

81 yaşındaki Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, takımını dün oynanan Bursaspor maçında tribünden takip etti.

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Galatasaray ödemeler konusunda planını belirledi

Galatasaray, devre arasına girilirken Florya ve Riva için yaptıkları anlaşmayı kırdırıp futbolculara ödeme yapmayı planlıyor.