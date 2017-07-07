Erzurum'da Altın Kemer Karakucak Güreşleri başlıyor

Yakutiye ilçesinde tarihi Narmanlı Camisi önünde başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum amirleri, atlı cirit kulübü üyeleri, mehter takımı ve güreş takımları ile vatandaşlar katıldı.





Vatandaşların Türk bayrağı logolu ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı tişörtleri giyerek katıldığı yürüyüş, okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sona erdi.



Öte yandan yürüyüşe, ellerinde "Bu meydan er meydanıdır, nice koç yiğitler bu meydandan geçti, acı tatlı suyun içti, göçtü." gibi dövizler ve Türk bayrağı bulunan gençler ile kuzusu ile gelen bir vatandaş da katıldı.





Kentte Çifte Minareli Medrese önünde fotoğraf çekilmeye gelen gelin ve damat adayı da güreşçilerin elindeki çerçevelendirilmiş altın kemerle hatıra fotoğraf çekildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentte pazar günü gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye ve yurt dışından önemli güreşçilerin katılacağını belirtti.



Sporun barış ve kardeşlik olduğunu dile getiren Sekmen, "Güreş bizim ata sporumuzdur. Bu sporun yaşatılması için özen gösteriyoruz. Bu yarışa katılacak sporculara başarılar diliyorum." dedi.





Sekmen, söz konusu aktiviteyi 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısını da gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'da 249 şehidimizi temsilen bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi her şehidimizin adı tişörtlere yazılı. Ben de şehidimizin ismini taşıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Milletimiz 2016'da 15 Temmuz'daki büyük travmayı halkın ayaklanmasıyla atlattı. Kurumlarımızı ele geçiren sinsi ajan örgütleri Türk milletini içten yıkmayı hedeflemişler ama milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını alarak sokaklara döküldü ve tankına, topuna ve tüfeğine sahip çıktı. Çünkü o silahlar milletin vergisiyle alınmış ancak düşmana karşı sıkılması gereken silahlardı. Bu hain kalkışmayı halkımız fedakarlığıyla canıyla ve kanıyla ödeyerek önledi."



Milletvekili Deligöz de söz konusu organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, güreşçilere başarı diledi.



























