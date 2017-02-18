Esin Kıratlı Türk tenis tarihine geçti

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te mayıs ayında başlayacak organizasyona seçilen çizgi hakemleri arasında Esin Kıratlı da yer aldı.

TTF'den yayımlanan kutlama mesajında, "Senelerdir göstermiş olduğu üstün başarılarla Türk tenis hakemliği camiasını gururlandıran Esin Kıratlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Öte yandan, Fransa Tenis Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında, Fransa'daki bazı ATP Challenger turnuvalarında Türk kule hakemleri de görev yapacak.