Eski Beşiktaşlı Fernandes kavga çıkardı - İZLE

Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova ile Ural karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında saha karışırken, 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

OLAYIN BAŞLANGICINDA FERNANDES VAR

Lokomotiv Moskova'nın 76. dakika Igor Denisov ve 90. dakikada Aleksey Miranchuk'un attığı gollerle Ural'ı 2-0 yenerek kupayı kazandığı finale son dakikalarda çıkan kavga damga vurdu.

90+3'de artık maçın bitimi beklenirken, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Fernandes rakibiyle kafa kafaya geldi ve ardından kavga çıktı.

Çıkan olaylardan sonra saha karışırken, tartışma sonrası maçın hakemi Alexey Nikolaev, Ural'dan Manucharyan ile Fiedler, Lokomotiv Moskova'da ise Ari ile Farfan'a kırmızı kart gösterdi.