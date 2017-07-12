Eski Bolusporlu futbolcu hayatını kaybetti

Boluspor'un acı günü...

Ülkesinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen 28 yaşındaki Koffi Kouame Eugene için Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden taziye mesajı yayınladı.

SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Boluspor'un yayınladığı mesajda “2011-2012 sezonununda Profesyonel Futbol Takımı kadromuzda yer alan Koffi Kouame Eugene'in, ülkesi Fildişi Sahili'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Boluspor Kulübü olarak; Koffi Kouame Eugene'nin ailesine sabır ve başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Koffi Kouame Eugene, 2014-2016 yılları arasında o dönem Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sarıkamış Esnafspor ve Eğirdirspor’da da forma giymişti.