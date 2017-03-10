Eski dünya şampiyonu yarışçı Surtees vefat etti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Büyük Britanyalı pilotun tedavi gördüğü Londra'daki St. George's Hastanesinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Surtees, motosiklet ve otomobil yarışlarında dünya şampiyonuluğu yaşayan tek sporcu olmuştu. 1956, 1958, 1959 ve 1960 yıllarında düzenlenen 500cc kategorisindeki dünya motosiklet şampiyonalarında zirvenin sahibi olan Surtees, daha sonra alan değiştirerek otomobil yarışlarına katılmıştı.

Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de 1964'te Ferrari takımıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşayarak spor dünyasında bir ilki gerçekleştirmişti.