Eski Galatasaraylı Bolton'a transfer oluyor

Reading altyapısında yetişen İngiltere doğumlu eski Galatasaraylı ve Bursasporlu Jem Paul Karacan, geçtiğimiz aylarda Norwich City'de denenmesine karşın takımda kalamamıştı.

GÖZE GİRMEYİ BAŞARDI

Şu anda Bolton Wanderers'la idmanlara çıkan 28 yaşındaki oyuncunun bu kez kulüp yetkililerinin gözüne girdiği ve imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.

İngiltere medyasında çıkan haberlere göre Bolton Kulübü, sezonu kapatan Jay Spearing'in açığını kapatmak adına Jem Karacan'ın ideal bir transfer olacağını düşünüyorlar.