Eski Galatasaraylı Grosskreutz Stuttgart'tan kovuldu

Geçtiğimiz sezon transferin son günü Galatasaray'a gelen ancak belgelerin resmi bitiş saatinden sonra gönderilmesi sebebiyle Sarı Kırmızılılar'ın sadece iki hazırlık maçında oynatabildiği ve devre arasında da Stuttgart'a yolladığı Kevin Grosskreutz, kavgaya karışmıştı.

TANINMAZ HALDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

1 gece hastanede kalan Grosskreutz'un medyaya yansıyan fotoğrafında tanınmaz hale geldiği ortaya çıkmıştı.

Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtilmişti.

VE STUTTGART'DAN KOVULDU

Tüm bu yaşananların ardından Alman futbolcu Kevin Grosskreutz'a bir kötü haber de kulübü Stuttgart'tan geldi. Bild'in haberine göre; Karıştığı son kavganın ardından tanınmaz hale gelen Grosskreutz'un sözleşmesi feshedildi.

DAHA ÖNCE DE OLAYLARA KARIŞMIŞTI

Dünya Şampiyonu apoleti bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Berlin'de bir otel lobisine küçük tuvaletini yapmıştı. 2014 yılının mayıs ayında da yine Grosskreutz'un karıştığı kavgada bir kişi yıldız oyuncuya döner fırlatmıştı.



