Ensonhaber.com'a dön

Eski Galatasaraylı oyuncudan haber alınamıyor

Galatasaray'ın kiraladığı ancak devre arasında geri gönderdiği Kolbeinn Sigthorsson'a ulaşılamadığı kaydedildi.

Yorum Yap

Eski Galatasaraylı oyuncudan haber alınamıyor

Galatasaray'ın sezon başında  Fransa'nın Nantes takımından 1 yıllığına kiraladığı fakat devre arasında geri gönderdiği Kolbeinn Sighthorsson'dan haber alınamadığı ve oyuncunun sağlık durumundan endişe edildiği bildirildi.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

İzlanda Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 dakika bile sarı kırmızılı formayı giymeden devre arasında sözleşmesi feshedilen Kolbeinn Sigthorsson'dan henüz haber alınabilmiş değil. 

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Fransız basınında yer alan habere göre; Nantes yetkililerinin oyuncuya bir türlü ulaşamadığı ve sağlık sorunları nedeniyle oyuncunun futbol yaşantısına son verebileceği yazıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM