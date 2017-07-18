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Eskişehirspor 5 oyuncuyla sözleşme uzattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 5 oyuncusuyla sözleşme uzattı.

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Eskişehirspor 5 oyuncuyla sözleşme uzattı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren ancak play-off karşılaşmalarında elenen Eskişehirspor, iç transferde hareketli günler geçiriyor.

5 OYUNCUYLA UZATILDI

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ile bir araya gelen Uğur İnceman, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün ve Bilal Aziz Özer, kendilerini birer yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Altyapıdan yetişen ve geçen yıl takıma önemli katkı sağlayan Hasan Hüseyin Acar da mevcut sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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