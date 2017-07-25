Eskişehirspor'da Sergen Yalçın sesleri

Mustafa Denizli'nin takımdan ayrılmasının ardından İbrahim Üzülmez ile görüşen ancak olumlu yanıt alamayan Eskişehirspor yönetimi, Sergen Yalçın ile anlaşmak için hazırlıklara başladı.

YEMEKTE GÖRÜŞECEKLER

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Alınan bilgiye göre Sergen Yalçın bu akşam Eskişehirspor Başkanı ve bazı yöneticilerle yemekte buluşacak.

SERGEN BİZE YAKIŞIR BİR İSİM

Konuyla alakalı konuşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, "Sergen Yalçın ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisi ile bu akşam İstanbul'da bir araya geleceğiz ve teklifimizi ileteceğiz. Sergen Hoca kariyeri belli olan bize yakışır bir isim. Kendisi ile anlaşmak istiyoruz" dedi.