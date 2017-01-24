ESPN: Fenerbahçe'nin son gözdesi Adam Charlie

Spor Toto Süper Lİg'de lider Başakşehir'i evinde mağlup ederek önemli bir virajı yara almadan geçen Fenerbahçe'nin Charlie Adam'la ilgilendiği iddia edildi.

ESPN YAZDI

İngiliz kaynaklı ESPN'in duyurduğu Fenerbahçe transfer haberinde, Charlie Adam'ın hedef isim olduğu bildirildi. Oyuncuya yakın kaynaklar bu gelişmeyi doğrularken Advocaat'ın Charlie Adam'ı çok beğendiği vurgulandı.

STOKE CITY TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİR

31 yaşındaki İskoçyalı orta saha oyuncusu Charles Graham Adam'ı Ada'dan da bazı takımların takip ettiği, Stoke City cephesinin takım için önemli bir konumda olan Adam'a gelecek teklifleri dinleyebileceği yazıldı.

Stoke City'e 2012'de Liverpool'dan 6 milyon 200 bin euroya gelen tecrübeli futbolcu bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asist yaptı