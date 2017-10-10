Essam El Hadary'nin hedefi Mondragon'u geçmek

1973 doğumlu El Hadary, bir sakatlık yaşamazsa Rusya'ya gidecek kadroda da olacak ve Mondragon'un 2014'te 43 yaşında Dünya Kupası'nda oynayarak kırdığı rekoru geliştirecek Mısır, FIFA 2018 Dünya Kupası Afrika elemelelrinde E Grubu'nu bitime bir maç kala zirvede bitirmeyi garantiledi.

MONDRAGON'U GEÇECEK

Mısır'ın elemelerdeki beş maçında da kalede olan Essam El Hadary, bir sakatlık yaşamazsa Rusya'daki Dünya Kupası finalleri için de kadroda olacak. 15 Ocak 1973 doğumlu olan El Hadary, finallerde oynadığında bunu başaran en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçecek.

Mondragon, 43 yaşındayken 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya kalesini koruyarak rekorun sahibi olmuştu. El Hadary, bu rekoru kırmaya çok yaklaştı. Mısır Milli Takımı kalesini ilk kez 1996'da koruyan, takım arkadaşları arasında o gün doğmamış olanlar bulunan El Hadary, Mısır ile 1998, 2006, 2008 ve 2010'da Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı; bu turnuvaların son üçünde en iyi kaleci seçildi