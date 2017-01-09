Etçi Nusret NBA takımlarının mizah konusu oldu

Sporx.com'un derlediği habere göre; Golden State Warriors'ın resmi sosyal medya hesabı, Sacramento Kings maçının ardından sosyal medyadan attığı bir tweet ile Türkiye'de de büyük yankı topladı.

NUSRET AMERİKAN CAPSLERİNE KONU OLDU

Ünlü bir et restoranının sahibi olan Nusret Gökçe'nin bazı videoları Amerika'da sosyal medyada 'meme' (Türkiye'deki caps'in muadili) olarak kullanılmaya başlandı. İlk olarak Nusret Gökçe'nin tuz dökme videosu ABD'de çeşitli hesaplardan kullanıldı ve 'BAE' 'meme'lerinin konusu oldu.

Nusret'in etle kendinden geçtiği anlar - İZLE

'BAE' (Baby kelimesinin kısaltması olan BAE, daha çok 'Before anyting else'in kısaltması olarak 'Herkesten önce gelen', 'Kıymet biçilemeyen'lerin karşılığı olarak kullanılıyor) Amerikan sosyal medya gönderilerinde Çeşitli olaylar sonrası, yazılar konularak Nusret Gökçe'nin özellikle tuz atması ve et pişirirken yaptığı videolar kullanıldı.





WARRIORS'TAN SACREMONTA'YA NUSRETLİ GÖNDERME

Golden State Warriors da Amerika'da patlayan 'meme'ler sonrası Sacramento Kings ile girdiği bir diyalogda Nusret Gökçe'nin fotoğrafını kullandı. Warriors hesabı, maçın özetini atarak "Sacramento Kings'i geriden gelip yendiğimiz maçın özetini izleyin" yazdı. Sacramento Kings de bu tweete, "Hayır" cevabını verince, Warriors'ın yanıtı Nusret Gökçe'nin Amerika'da meşhur olan fotoğrafıyla oldu.

