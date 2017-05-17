Etnospor okçuluk kulübüne ilham oldu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla 11-14 Mayıs'ta İstanbul'da organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali, sponsorlarından Vakıf Katılım'ın Okçuluk Kulübü kurmasına vesile oldu.





Vakıf Katılım Okçuluk Takımı, gelecek yıl festivalde müsabakalara katılmayı hedefliyor.



Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 20. yüzyılın, spor dallarının kurumsallaştığı ve sporun popüler hale geldiği bir dönem olduğunu ancak binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan ata sporları ve kültürel aktivitelerin belirgin bir şekilde geri planda kaldığını söyledi.



Göktaş, "Bu çerçevede unutulmaya yüz tutmuş kadim kültürümüzü yeniden canlandırmak, onları tekrar dünya sahnesine çıkarmak ve küreselleşmenin kültürel hayatı tekdüze hale getirme çabalarına karşı önemli bir görev üstlenen Etnospor Kültür Festivali, coğrafyamızdaki büyük bir boşluğu doldurdu." dedi.



Bu yıl ikinci kez organizasyonda yer aldıklarını ve halkın festivale ilgisinin daha da arttığını ifade eden Göktaş, genç, yaşlı her kesimden katılımcının alanda vakit geçirdiğini ve alanın her noktasında ilgiyle yer aldığını görmenin, Etnospor Kültür Festivali'nin amacına ulaştığını net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.



Göktaş, festivale ilginin gelecek yıllarda artarak süreceğini ve kültürel etkinliklere olan ilginin sadece festival günlerinde değil, genele yayılarak devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

"Ortak geçmiş, ortak gelecek"

İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak Etnospor Kültür Festivali'ne olan inançları doğrultusunda 2 yıldır festivale destekte bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Halk tarafından gösterilen ilgi, bizim de doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Vakıf Katılım'ın vizyonunun çıkış noktası, katılım bankacılığına vakıfların paylaşım kültürünü katarak sektörde yeni bir açılıma öncülük etme hedefidir. Ortak değerlerimizin en önemli taşıyıcısı olan vakıfların; hassasiyeti, hizmet ruhu, insani ve vicdani yaklaşımını ve gücünü bizden sonraki nesillere de taşıma amacındayız. Bu amacımızı 'ortak geçmiş, ortak gelecek' sloganıyla ifade etmeye çalıştık. Düsturumuz, ortak bir geçmişi paylaşan bu toprağın insanlarının ortak geleceği de birlikte inşa etmek üzere gösterdiği çabalara, güçlü bir katılım bankası olarak tam destek vermektir. Etnospor Kültür Festivali ile Vakıf Katılım'ın ortak değerler alanında ortak paydaş olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu doğrultuda bu etkinliğe olan desteğimiz artarak sürecektir."

"Okçuluk Kulübü kurma hazırlıklarını başlattık"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, festivalin Yenikapı'da, oldukça geniş bir alanda gerçekleştirildiğini, bu noktada katılımcıların tamamına ulaşabilmek için çeşitli saha etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



Eğlence kültüründe önemli yeri olan ancak yavaş yavaş unutulmaya yüz tutan macun, şerbet ve pamuk şeker gibi ürünleri geleneksel kıyafetli elemanlarla sahada katılımcılara ikram ettiklerini, festival alanında kurdukları otağda da misafirleri ağırlayarak alanda yorulan kişilere dinlenme imkanı sunduklarını anlatan Göktaş, 4 gün süren etkinliklerde toplamda 120 bin kişiye ikramda bulunarak alanda önemli bir erişim elde ettiklerini bildirdi.



Göktaş, festival alanındaki aktiviteleri izleme imkanı da bulduklarını ifade ederek, "Özellikle kadim kültürümüzün en önemli unsurlarından olan okçuluk bizde, Vakıf Katılım'da Okçuluk Kulübü kurma fikrini canlandırdı. Bu doğrultuda gerekli hazırlıkları başlattık. Gelecek yıl Vakıf Katılım Okçuluk Takımı ile müsabakalara katılmayı hedefliyoruz." dedi.

"ortak değerler kültürünün oluşmasında da önemli role sahip"

Festivalin ana sponsoru olan Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak için futbol, basketbol, atletizm, yüzme ve görme engelli spor branşlarına desteklerini sürdürdüklerini, spora olan bu yaklaşım ve bakış açısıyla Etnospor Kültür Festivali’ne de destek olduklarını söyledi.



Terzioğlu, festivalde icra edilen okçuluk, binicilik ve güreş sporlarının spor dalı olmaktan öte tarihsel kültürümüzde de çok önemli yeri bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu gibi sportif etkinlikler toplumsal bilincin ve birlikte yaşama, ortak değerler kültürünün oluşmasında da önemli role sahip. Uzak Doğu’da dövüş sanatları, Pakistan ve Hindistan’da kriket, İngiltere’de rugby, Brezilya’da capoeira, ABD’de beyzbol… Tüm bu lokal sporlara bakıldığında, toplumsal kültür ve yaşantıyla doğrudan ilişki içinde ve onu besleyen kültürel varlıklar olarak öne çıktığını görüyoruz. Bugün şehirleşme sebebiyle uzak kaldığımız Anadolu sporlarının gelenekleri yaşatma, kültürel ve tarihsel bilinci yükseltme, sosyalleşme gibi birçok pozitif etkisi olacağına inanıyoruz. Turkcell gibi bir markanın iletişim gücünü katarak böyle anlamlı bir etkinliğe destek vermesi, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin de bu sporlara olan ilgisinin artmasına katkı sağlayacaktır."

2. Etnospor Kültür Festivali

Yenikapı etkinlik alanında 11-14 Mayıs'ta düzenlenen 2. Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok etkinlik de gerçekleştirildi.



Festivalde aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala ve geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yapıldı.



Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivali, yaklaşık 800 bin kişi ziyaret etti.