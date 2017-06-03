Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Beşiktaş yönetimi, Marcelo için 7 milyon euro veren Fransa'nın Lyon yönetimine, "10 milyonun altına masaya oturmayız" yanıtı verdi.

Lyon'dan Marcelo için 7 milyon euroluk teklif

Siyah-beyazlı takımı neden tercih ettiğini anlatan şampiyon Beşiktaş'ın golcüsü futbolcusu Aboubakar, Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 90-74 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazanarak STBL playoff'unda finale yükseldi.

Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, iki sezonda 38 gole ulaşarak kırmızı-beyazlı kulüpte "en golcü oyuncu" unvanını kazandı.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisi öncesi canlı yayında sarı-lacivertlilerin şike yaptığını söyledi.

7 Türk Telekom Arena'nın adı değişti Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena’nın adının "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

8 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.

9 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.