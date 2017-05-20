Eto'o atıyor Antalya kazanıyor

Haftayı 3 puanla kapatıp küme düşme korkusundan kurtulmak isteyen Bursaspor, Antalyaspor kaşrısında maç boyunca istediği performansı sergileyemedi.

GOLLER ETO'O'DAN GELDİ

Samuel Eto’o, yıldızlaştığı maçın 32. dakikasında takımını öne geçiren isim oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan konuk ekip, 47. dakikada Sinan Bakış ile aradığı golü buldu ve skora denge getirmeyi başardı. Karşılaşmanın son bölümlerine kadar karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta, Antalyaspor’un yıldız ismi Samuel Eto’o bir kez daha sahneye çıktı ve 80. dakikada skoru belirleyen isim oldu.

Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 52’ye yükseltirken Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirdi. Bursaspor ise 35 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşme korkusunu yaşamaya devam etti.