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Eto'o Beşiktaş antrenmanını izledi

Adı Beşiktaş ile anılan Samuel Eto'o, Antalya'da kamp yapan siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanını takip etti.

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Eto'o Beşiktaş antrenmanını izledi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın Antalya kampında ilginç bir tesadüf yaşandı.

ETO'O İDMANI SEYRETTİ

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, siyah-beyazlı takımın idmanını seyretti.

Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı.

Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti.

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