Eto'o Beşiktaş antrenmanını izledi

1 Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'de oynar mısın sorusuna; "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" cevabını verdi.

2 Adriano terör nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istiyor Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Adriano terör olayları nedeniyle Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor.

3 Pereira ve Mas resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı Pereira ve Mas'la sözleşme imzalandığını açıkladı.

4 Quaresma'nın Babel isyanı Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen Portekizli yıldız Quaresma, Babel'in alacağı maaşı duyunca yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti.

5 Riekerink'ten yönetime: Yasin'e mecbur değiliz Riekerink, Yasin'i kadro dışı bırakmayı düşünen yönetime, ''Gerekeni yapın, ona mecbur değiliz'' şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı.

6 Lens'in bonservisine karşılık iki futbolcu verilecek Fenerbahçe, Lens'in bonservisine karşılık Sunderland'e Emenike ve Van der Wiel'i verecek.

7 Hamit Altıntop G.Saray'dan para almaya devam edecek Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezon 1 milyon 372 bin Euro'dan feragat eden Hamit'e jest yaparak 875 bin Euro vermeye karar verdi.

8 Brezilyalılar Podolski'nin Çin'e transfer olduğunu açıkladı Podolski'nin adının geçtiği Flamengo kulübü yetkilileri, Alman yıldızın Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

9 Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi Milli futbolcu Arda Turan ve Barcelona'daki takım arkadaşları, hastaneleri ziyaret ederek, çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.