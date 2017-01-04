Eto'o Beşiktaş antrenmanını izledi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın Antalya kampında ilginç bir tesadüf yaşandı.
ETO'O İDMANI SEYRETTİ
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, siyah-beyazlı takımın idmanını seyretti.
Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı.
Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti.