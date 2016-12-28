Eto'o: Capello sayesinde ailem yemek yiyor

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile gollerine devam eden Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'dan çarpıcı sözler. Eto'o, Dubai'de düzenlenen ve Ronaldo'nun en iyi futbolcu seçildiği 'Globe Soccer Awards' ödül törenine davetli olarak katıldı. Törende bir de konuşma yapan yıldız futbolcu, iki kişiye özel olarak teşekkür etti.

İLK TEŞEKKÜR CAPELLO'YA

Eto'o'nun ilk mesajı teknik direktör Fabio Capello'yaydı. 35 yaşındaki futbolcu, Capello için ''Capello Bey'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada bir sürü insanın önünde bir konuşma yapabiliyorsam, bunu Capello'ya borçluyum. Senin sayende, ailem yemek yiyebiliyor ve ben en çok istediğim şeyleri yapabiliyorum. Bana bu şansı verdiğin için ve aileme bu olanakları sağladığın için sana çok teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

"48 ÜLKELİ DÜNYA KUPASI'NI DESTEKLİYORUM"

Golcü futbolcunun teşekkür ettiği bir diğer kişi, FIFA Başkanı Gianni Infantino oldu. Eto'o, Infantino için şu sözleri kullandı: ''İkinci mesajım tüm dünya için Infantino'ya. 48 ülkeli Dünya Kupası fikrini sonuna kadar destekliyorum. Ben ve tüm Afrika seni bu konuda destekleyecektir. Bu, Afrika ülkeleri için Dünya Kupası'na katılabilmek için büyük bir şans.''