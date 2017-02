Eto'o: Dünyanın her yerinde terör var

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o, NTV Spor'da Güzel Oyun programının konuğu oldu .

Terör olayları hakkında konuşan Kamerunlu yıldız, Türkiye'nin tehlikeli bir yer olmadığını söyledi.

DÜNYANIN HER YERİNDE OLUYOR

"Teklif gelince ben de çok şaşırmıştım. Gültekin Gencer'in ısrarları sonucunda Antalyaspor'a geldim. Türkiye'de yaşam kalitesi çok yüksek. Hem burada ve Antalya'da. Gerçekten muhteşem. Avrupa'dan bazı arkadaşlarım Türkiye için tehlikeli diyorlardı. Ben bunları anlamıyorum. Çünkü şunu söylüyorum. Buraya gelmeyen, bunu söyler. Dışarıdan öyle görünüyor olabilir. Dünyanın her yerinde bu olaylar oluyor. O tehlike her an her yerde var. Bu şekilde yaşayamayız. Hayat böyle devam edemez."