Eto'o futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, Kamerun basınına bir röportaj verdi. Sampdoria'dan kırmızı-beyazlı ekibe geldikten sonra Türkiye'de ikinci sezonunu geçiren yıldız futbolcu, burada mutlu olduğunu belirtirken, futbolu bırakmak istediği kulubü de açıkladı.

ANTALYA'DA KONTRATIM DEVAM EDİYOR

Eto'o, "Antalyaspor ile kontratım sürüyor ve geleceğim şimdilik Türkiye'de. 36 yaşına geldiğinizde, yaşadığınız çevre ve hayat kalitesine daha çok önem vermeye başlıyorsunuz. Gençlik döneminizdeki öncelikleriniz de değişiyor" diye konuştu.

MALLORCA'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Antalyaspor'un kariyerindeki son durak olmadığına da dikkat çeken Samuel Eto'o şöyle devam etti:

"Bir kaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Kariyerimi Real Mallorca formasıyla sonlandırmak istiyorum. Bu kulüp Avrupa'da benim için her şeyin başladığı kulüp. Mallorcalı benim bu isteğimi biliyor. Şimdi bu röportajı okuduklarında bu isteğimin sürdüğünü de görmüş olacaklar".