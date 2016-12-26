Eto'o Kartal oluyor

Ara transferde en az iki oyuncuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Ryan Babel’den sonra Samuel Eto’o ile de prensip anlaşmasına vardı.

Sözleşmesi 2018’de bitecek olan 35 yaşındaki dünyaca ünlü Kamerunlu golcü için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlıların, Antalyaspor’a ödenecek ücret ve kiralık verilmesi muhtemel oyuncuların isimlerini netleştirmeye çalıştığı belirlendi.

KERİM, ÖMER VE VELİ

Eto’o için resmi teklifini yeni yıl tatilinin ardından yapacak olan siyah-beyazlılar; Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Veli Kavlak gibi isimleri de bu transferde kullanmayı planlıyor.

43 MAÇTA 25 GOL

Mario Gomez’den sezon ortası için olumsuz yanıt alan Beşiktaş bu nedenle hız verdiği Eto’o girişimlerini Antalya’da yapılacak kampa kadar sonlandırmaya çalışacak.

Samuel Eto’o geride kalan 1.5 sezonda Antalyaspor formasını 43 lig maçında giydi. Kamerunlu forvet bu karşılaşmalarda rakip filelere toplamda 25 gol gönderdi.