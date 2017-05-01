Eto'o tarihe geçti

Geçtiğimiz sezon çok büyük umutlarla takıma katılan Samuel Eto’o gösterdiği başarılı performansla takımına çok önemli katkı sağlamayı başardı.

HAT-TRİCK YAPAN İLK YABANCI

Adanaspor karşısında dakikalar 28’i gösterirken kendisinin ilk, takımının ikinci golünü atan Kamerunlu yıldız, 33 ve 56. dakikalarda da iki gol daha bularak Antalyaspor tarihinde bir maçta 3 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Samuel Eto’o’nun bundan önce 3 gol attığı karşılaşma, 2013/14 sezonunda Premier Lig’in 22.hafta karşılaşmasında Chelsea formasıyla Manchester United karşısındaydı.

Bu sezon da oldukça başarılı bir performans sergileyen Eto’o takımına 25 maçta 14 gol ve 5 gollük katkı sağlamayı başardı.