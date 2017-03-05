Eto'o'nun Galatasaray üzüntüsü

Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o cezası nedeniyle yarınki G.Saray maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ

Üç yıl daha kırmızı-beyazlılara hizmet vereceğini söyleyen 35 yaşındaki golcü, Galatasaray mücadelesine şu yorumu getirdi: “Ligdeki kalifikasyonumuz için kazanmamız gereken bir maç. Biz her karşılaşmayı kazanmak ve sahaya güzel futbol yansıtmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Takım arkadaşlarıma inanıyorum, bize yakışacak oyun ve skorla maçı tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklar.”