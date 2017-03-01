EURO 2024'te tek rakibimiz Almanya

UEFA’nın üye federasyonlara Euro 2024 ev sahipliği adaylık başvurusu için tanıdığı son başvuru tarihine sayılı günler kala Danimarka’dan önemli bir açıklama geldi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ VAZGEÇTİ

Nisan 2016’da Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’ten oluşan dört ülke, Euro 2024’e ev sahipliği yapmak adına ortak başvuru yapmayı plandıklarını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz cuma günü Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan toplantının ardından Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, Euro 2024 başvurusu için hazır olmadıklarını belirterek, adaylık için Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası ve alt yaş kategorilerindeki şampiyonaları hedeflediklerini ifade etti.

Bu gelişmenin ardından Euro 2024 adaylık başvurusunu resmen açıklayan iki ülke kaldı: Almanya ve Türkiye. UEFA, 3 Mart 2017'de adaylık başvurularını aldıktan sonra 10 Mart 2017'de Euro 2024’e resmen aday olan ülkeleri açıklayacak ve seçim sürecini başlatacak. Euro 2024’e ev sahipliği yapacak ülke Eylül 2018’de belli olacak.