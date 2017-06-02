31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve D Grubu ile final etabı maçlarının İstanbul'da oynanacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) kupası İstanbul'da sporseverlerle buluştu.

Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri'nin de katıldığı organizasyonda basketbolseverler, "Nikolai Semashko Kupası"nı yakından görme fırsatını yakaladı.

İsmini eski Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa Başkanı Nikolai Semashko'dan alan kupa, nisan ayının ilk haftasından bu yana, turnuvaya katılan 24 ülkedeki turu kapsamında, 4 Haziran'a dek İstanbul'da sergilenecek.

BİRÇOK ŞEHİRDE OYNANACAK

Kupanın, önceki özgün dizaynı korunarak düzenlenen yeni versiyonundaki tasarımında, FIBA'nın Afrika, Amerika ve Asya'da düzenlediği diğer turnuvalarını temsil eden izlerin de yer aldığı belirtildi. Organizasyonda, EuroBasket 2017'nin resmi maskotu "Sam Dunk" da yer aldı.

EuroBasket 2017'ye İstanbul'la birlikte Finlandiya'nın Helsinki, Romanya'nın Cluj ve İsrail'in Tel Aviv şehirleri de ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu maçları Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da, ikinci tur ve final maçları ise Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.