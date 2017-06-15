Eurocup'ta Türkiye'den 3 takım mücadele edecek

Gelecek sezon Eurocup'ta mücadele edecek 24 takım açıklandı. Organizasyonda Türkiye'yi Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş ve Tofaş temsil edecek Eurocup yönetiminin toplantısında gelecek sezon organizasyonda mücadele edecek takımlar belirlendi.

24 TAKIM BELLİ OLDU

2017-18 sezonunda 12 ülke ve 9 ligi temsilen 24 takım mücadele edecek. Takımlar 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. 16 takım ikinci turda dörderli dört grupta karşılaşacak. Buradan da 8 takım çeyrek finale kalacak.

Çeyrek final, yarı final ve final turları üç maç üzerinden (2 galibiyet alan kazanacak) oynanacak. Gelecek sezon Eurocup'ta mücadele edecek takımlar şöyle açıklandı: Cedevita Zagreb, Partizan NIS Belgrade, Buducnost VOLI Podgorica, Paris Levallois, ASVEL Lyon Villeurbanne, Limoges CSP, Ratiopharm Ulm, FC Bayern Münih, ALBA Berlin, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Dolomiti Energia Trento, Grissin Bon Reggio Emilia, Fiat Turin, Lietkabelis Panevezys, Lietuvos Rytas Vilnius, Zenit St Petersburg, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Unics Kazan, Herbalife Gran Canaria Las Palmas, MoraBanc Andorra, RETAbet Bilbao Basket, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Tofaş... Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeleri bekleniyor