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Euroleague'de 17. haftanın MVP'si Doncic

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Real Madrid'in 17 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic en değerli oyuncu seçildi.

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Euroleagu'de haftanın MVP'si Doncic

İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, THY Avrupa Ligi' 17. haftasında en değerli oyuncu (MVP) unvanının sahibi oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 80-75 yenen Real Madrid'in oyuncusu Luca Doncic, 32 verimlilik puanıyla sezonun 17. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

HENÜZ 17 YAŞINDA

Karşılaşmayı 10 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan 17 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 2'de 2, üç sayı çizgisi gerisinden 3'te 1, serbest atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.

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