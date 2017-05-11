Bogdanovic ve Udoh Euroleague'de yılın 5'ine seçildi

Bu sezon üst üste 3. kez son 4'e kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'de Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh ilk beşte kendine yer buldu.

İKİ FENERBAHÇELİ İLK 5'TE

Euroleague'de yılın beşine Nando De Colo (CSKA), Sergio Llull (Real Madrid), Georgios Printezis (Olimpiakos) ve Fenerbahçe'den Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh seçildi.

Özellikle play-off serisinde Panathinaikos'a karşı gösterdiği performansla parlayan Bogdanovic sezonu 14.5 sayı, 3.9 asist ve 3.6 ribaunt ortalamasıyla tamamlarken sarı-lacivertlilerin ABD'li pivotu Udoh 12 sayı, 7.6 ribaunt istatistiklerini yakaladı.

Pozisyonlara bakılmadan yapılan seyirciler ve medya mensuplarının oylarıyla yapılan değerlendirmede yılın 2. beşinde Gustavo Ayon (Real Madrid), Bryant Dunston (Anadolu Efes), Nicolo Melli (Brose Bamberg), Milos Teodosic (CSKA Moskova) ve Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş) yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleşecek.