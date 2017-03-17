Euroleague'de Fenerbahçe Alman temsilcisini devirdi

Bu sonuçla Fenerbahçe, 17. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 17. yenilgisini aldı ve play-off şansını kaybetti.

İLK PERİYOT

Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Sarı-lacivertliler Kalinic'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 16-12 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde hata yapmayan Fenerbahçe, ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin 3 sayılık basketiyle 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-36. Bu dakikadan sonra Miller'la etkili olan Alman temsilcisi farkı indirmesine rağmen Fenerbahçe, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Üçüncü çeyrekte savunmasını ön plana çıkaran Fenerbahçe, 13-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 38-55. Datome'nin üst üste basketleriyle 28. dakikada farkı 18'e (45-63) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

SON PERİYOT

Son çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 6'ya kadar düşürdü: 62-68. Ali Muhammed'in hücumdaki performansıyla tekrar toparlanan Fenerbahçe 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 62-76. Maçı bırakmayan Brose Bamberg 9-0'lık seriyle bitime 2 dakika kala farkı 5'e (71-76) çekti. Maçın sonunda üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 83-78 galip ayrıldı.

EN SKORER İSİM ALİ MUHAMMED

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe'de 26 sayı kaydeden Ali Muhammed oldu. Alman temsilcisinde Zisis ve Causeur'in on beşer sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, sakatlandı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp yıldız, ilk çeyreğin sonunda oyundan çıktı ve kalan bölümde süre almadı.