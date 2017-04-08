Euroleague'de haftanın MVP'si Latavious Williams

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UNICS Kazan'ın deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-68 yendiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Latavious Williams, normal sezonun son haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
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Karşılaşmayı 20 sayı, 1 asist, 12 ribauntla tamamlayan ABD'li forvet, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.
CSKA Moskova'dan Nando de Colo, 31 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. Fransız basketbolcu, Yunan temsilcisi Olympiakos'u 90-86 yendikleri maçta 23 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid'in ABD'li basketbolcusu Jaycee Carroll ise 29 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. 33 yaşındaki oyuncu, takımının Anadolu Efes'i 97-80 yendiği maçı 29 sayı ve 2 asistle tamamladı.