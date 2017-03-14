Euroleague'de takım sayısı artacak

Litvanya basınına konuşan İspanyol basketbol adamı, Euroleague'deki maçların 140'tan fazla ülkede yayınlandığını vurguladı.

"Bu durum bizim ne kadar iyi bir durumda olduğumuzu göstermekte" diyen Bertomeu, Euroleague'de takım sayısı hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

TAKIM SAYISI ARTABİLİR

Jordi Bertomeu'nun takım sayısı hakkındaki görüşleri şöyle;"Bugüne kadar 16 takımlı sistemle gidiyoruz. Bununla birlikte bu sayı zamanla mutlaka değişecektir. Biz daha büyük pazarlara Euroleague Basketbol’u tanıtmak zorundayız. Takım sayılarında bir dizi artış olabileceğine inanıyorum. Bunun 2018 ile 2020 yılları arasında gerçekleşebileceğini düşünüyorum."