Everton Koeman'ı kovdu

Everton'da beklenen son gerçekleşti ve menajer Ronald Koeman'ın görevine son verildi.

9 MAÇTA 2 GALİBİYET

Everton, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculara 150 milyon Sterlin harcamasını karşın bir türlü istenilen sonuçlar alınamadı. Son olarak Everton, sahasında Arsenal'e 5-2 yenilirken; Maviler 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Bu sezon 8 puan toplayabilen Everton, 20 takımlı ligde 18. sıraya geriledi. Koeman yönetiminde Everton, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.