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Fabiano'nun çapraz bağları koptu

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında sakatlanan kaleci Fabiano'nun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

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Fabiano'nun çapraz bağı koptu

Spor Toto Süper Ligi'ndeki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano'nun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar tespit edildiği bildirildi.

DOKTOR RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor müsabakasını yarıda bırakan 29 yaşındaki kalecinin sakatlığıyla ilgili, "Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Porto takımından iki sezon üst üste kiralanan Fabiano'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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